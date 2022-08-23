ундеркинд из Екатеринбурга покажет свой талант на телеканале «Пятница!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается шоу «Вундеркинды», в котором дети зарабатывают своими талантами. Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов.


Звездными гостями нового выпуска «Вундеркиндов» станут Любовь Успенская и Анет Сай. По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.


В новом выпуске в команде вундеркиндов примет участие 8-летний Егор Свиридов из Екатеринбурга. Егор – фанат русского рока. Он владеет абсолютным музыкальным слухом: умеет настраивать гитару без тюнера, легко определять ноты, тональности и аккорды на слух.


Увидеть, удалось ли звездам угадать талант вундеркинда из Екатеринбурга, можно уже сегодня, 23 августа, в 20:00 на телеканале «Пятница!».


В проекте «Вундеркинды» участвуют дети из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них – филобутонист, юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армянской книги рекордов, самый высокий мальчик России, обладательница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие.

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