Унесло на матрасе в море: в Крыму утонули двое детей

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Девочке было пять лет, мальчику - четыре.

В Крыму на пляже в Сакском районе утонули двое маленьких детей. Матрас с ними унесло в море.


В Следственном комитете утверждают, что это случилось из-за недосмотра родителей.По предварительным данным, унесённый матрас перевернулся, дети упали в воду и захлебнулись.


-В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения, - пояснили в прокуратуре региона.


Отмечается, что на пляже не было предупреждающих знаков о запрете или ограничения купания. В отношении этого факта начата проверка. Также следком даст оценку исполнению родительских обязанностей семьям погибших детей.

Тела детей нашли. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на собственные источники.


Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.


Жизнь ваших детей зависит от вас!

Пожалуйста, соблюдайтесь меры безопасности при отдыхе на море:

* не оставлять без присмотра детей, во время купания находиться с ними на близком расстоянии в воде;

* не заходить в воду во время шторма, не находиться близ воды и на пирсах во время разгула стихии;

* исключить купание в состоянии алкогольного опьянения;

* тщательно следить за нахождением в воде родственников, особенно пожилых с сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями.

Да!
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