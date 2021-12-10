Уполномоченная по правам человека в Свердловской области нашла способ борьбы с мошенниками

Владимир Путин оценил предложение уполномоченной по правам человека. Он пояснил, что еще раз обратит на это внимание руководства Банка России и правоохранительных органов.

Также омбудсмен предложила создать черный список юридических компаний. Даже если в обществе читать его перед тем как обратиться в ту или иную компанию не будут, списки заставят задуматься сами юридические конторы.

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