Уполномоченная по правам человека в Свердловской области нашла способ борьбы с мошенниками

Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, предложила несколько способов борьбы с мошенниками. Все предложения омбудсмен озвучила президенту России. Первое из них – борьба с псевдоюридическими фирмами, цель которых – заработок денег на услугах, которые люди могут оказать себе сами, либо на договорах, где мелкими буквами написаны нелогичные и странные условия.
Мы должны подразделить понятие "Мошенничество". Одно дело мошенничество в юридической сфере, есть социальное мошенничество, кибермошенничество, по телефону. Тогда мы сможем влиять на него разными способами и не только законодательными. Надо усиливать наказание, повышать категорию этих дел.
Владимир Путин оценил предложение уполномоченной по правам человека. Он пояснил, что еще раз обратит на это внимание руководства Банка России и правоохранительных органов.
Также омбудсмен предложила создать черный список юридических компаний. Даже если в обществе читать его перед тем как обратиться в ту или иную компанию не будут, списки заставят задуматься сами юридические конторы.
- В Екатеринбурге дети также получают подарки в рамках "Елки желаний". К сожалению, мошенники тоже решили нажиться на этой теме и собирают с горожан деньги (не переводите никому свои сбережения!).
- Футуролог объяснил НАШЕЙ, чем опасны подобные утечки данных. И как обезопасить себя в социальных сетях, чтобы вас не могли взломать.
- Если боитесь, что ваши пожилые родственники могут оказаться жертвой мошенников, запишите их на курсы финансовой или компьютерной грамотности. В НАШЕЙ подборке мы собрали полезные и бесплатные занятия для пожилых в Екатеринбурге и Свердловской области. Чтобы старость была в радость!
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