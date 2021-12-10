Уполномоченная по правам человека в Свердловской области нашла способ борьбы с мошенниками

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Для этого на законодательном уровне нужно выделить разные типы мошенничества.

Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, предложила несколько способов борьбы с мошенниками. Все предложения омбудсмен озвучила президенту России. Первое из них – борьба с псевдоюридическими фирмами, цель которых – заработок денег на услугах, которые люди могут оказать себе сами, либо на договорах, где мелкими буквами написаны нелогичные и странные условия.

Мы должны подразделить понятие "Мошенничество". Одно дело мошенничество в юридической сфере, есть социальное мошенничество, кибермошенничество, по телефону. Тогда мы сможем влиять на него разными способами и не только законодательными. Надо усиливать наказание, повышать категорию этих дел.

Предложила Татьяна Мерзлякова.

Владимир Путин оценил предложение уполномоченной по правам человека. Он пояснил, что еще раз обратит на это внимание руководства Банка России и правоохранительных органов.


Также омбудсмен предложила создать черный список юридических компаний. Даже если в обществе читать его перед тем как обратиться в ту или иную компанию не будут, списки заставят задуматься сами юридические конторы.

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