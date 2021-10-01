Уралец потратил 65 тысяч поддельных рублей в аптеках и магазинах

Житель Свердловской области 13 раз расплатился поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей в разных магазинах и аптеках региона. Фальшивые деньги приобрел в интернете, деньги ему прислали по почте. В общем счете он потратил не меньше 65 тысяч поддельных рублей.
Первую покупку 21-летний мужчина сделал в деревне Мельничная (Сухоложский район) и других ближайших поселках, где потратил сразу 6 поддельных купюр. Второй раз он поехал по магазинам Екатеринбурга, где рассчитался еще 7 купюрами. Но третий шоппинг не удался, его поймали сотрудники полиции. В Свердловской прокуратуре отметили, что деньги действительно были идентичны настоящим по цвету, размерам, и реквизитам.
Обвиняемый заказал на интернет-сайте еще 10 поддельных банковских билета достоинством 5 тысяч рублей каждый, оплатив их доставку до отделения почты. Во время получения конверта с купюрами обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Сегодня, 1 октября, мужчине утвердили обвинение по статьям "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ" и "Покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ". Горе-фальшивомонетчик полностью признал свою вину. Дело будет рассматривать Октябрьский суд Екатеринбурга.
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