Уралочка создает первое в России приложение, помогающее детям с ВИЧ

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Главное особенность приложения - оно позволяет получить помощь от специалиста анонимно.

Уралочка Наталья Савченко, аспирант медуниверситета, создает мобильное приложение для сопровождения детей, живущих с ВИЧ. Аналога ему на российском рынке нет. Утилита поможет родителям малышей наладить онлайн-общение с врачом и не пропускать прием лекарств. Кроме этого в приложении EasyLife уже есть алгоритм действий при дерматозе у больных детей, который с другой стороны, помогает и врачам быстрее оценить состояние ребенка и скорректировать терапию.


Главное особенность приложения - оно позволяет получить помощь от специалиста анонимно, а пользоваться им смогут и сами дети и подростки (некоторые функции будут оформлены в виде игры с системой бонусов. Например, выпил лекарство и получил баллы). Система же не будет хранить личные данные пользователей, а работать через персональный код активации. Нужно лишь придумать и ввести ник и загрузить результаты анализов (вирусную нагрузку, количество T-лимфоцитов, жалобы на кожные заболевания).

Приложение даст возможность проанализировать текущие лабораторные показатели и на их основе предложит врачу индивидуальные рекомендации для пациента. Наш софт будет работать и как органайзер: за счет замаскированных напоминаний уменьшится пропуск антиретровирусных препаратов, а у врача появится инструмент контроля терапии, если захочет пользователь.

пояснила автор приложения Наталья Савченко

Наталья Савченко выиграла полумиллионный грант от Фонда содействия инновациям на разработку демоверсии мобильного приложения EasyLife. Уралочка хочет получить патент на разработку и добиться его широкого применения у ВИЧ-больных.

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