Уралочка создает первое в России приложение, помогающее детям с ВИЧ

Уралочка Наталья Савченко, аспирант медуниверситета, создает мобильное приложение для сопровождения детей, живущих с ВИЧ. Аналога ему на российском рынке нет. Утилита поможет родителям малышей наладить онлайн-общение с врачом и не пропускать прием лекарств. Кроме этого в приложении EasyLife уже есть алгоритм действий при дерматозе у больных детей, который с другой стороны, помогает и врачам быстрее оценить состояние ребенка и скорректировать терапию.
Главное особенность приложения - оно позволяет получить помощь от специалиста анонимно, а пользоваться им смогут и сами дети и подростки (некоторые функции будут оформлены в виде игры с системой бонусов. Например, выпил лекарство и получил баллы). Система же не будет хранить личные данные пользователей, а работать через персональный код активации. Нужно лишь придумать и ввести ник и загрузить результаты анализов (вирусную нагрузку, количество T-лимфоцитов, жалобы на кожные заболевания).
Приложение даст возможность проанализировать текущие лабораторные показатели и на их основе предложит врачу индивидуальные рекомендации для пациента. Наш софт будет работать и как органайзер: за счет замаскированных напоминаний уменьшится пропуск антиретровирусных препаратов, а у врача появится инструмент контроля терапии, если захочет пользователь.
Наталья Савченко выиграла полумиллионный грант от Фонда содействия инновациям на разработку демоверсии мобильного приложения EasyLife. Уралочка хочет получить патент на разработку и добиться его широкого применения у ВИЧ-больных.
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