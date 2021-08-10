Уралочка создает первое в России приложение, помогающее детям с ВИЧ

Уралочка Наталья Савченко, аспирант медуниверситета, создает мобильное приложение для сопровождения детей, живущих с ВИЧ. Аналога ему на российском рынке нет. Утилита поможет родителям малышей наладить онлайн-общение с врачом и не пропускать прием лекарств. Кроме этого в приложении EasyLife уже есть алгоритм действий при дерматозе у больных детей, который с другой стороны, помогает и врачам быстрее оценить состояние ребенка и скорректировать терапию.

Главное особенность приложения - оно позволяет получить помощь от специалиста анонимно, а пользоваться им смогут и сами дети и подростки (некоторые функции будут оформлены в виде игры с системой бонусов. Например, выпил лекарство и получил баллы). Система же не будет хранить личные данные пользователей, а работать через персональный код активации. Нужно лишь придумать и ввести ник и загрузить результаты анализов (вирусную нагрузку, количество T-лимфоцитов, жалобы на кожные заболевания).