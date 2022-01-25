Уральские автоинспекторы предотвратили пожар в частном доме. Как сообщил НАШЕЙ начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ночью экипаж ДПС ГИБДД МО МВД России "Камышловский" в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Жаслана Жаркинбаева, инспектора ДПС лейтенанта полиции Евгения Панкратова и госинспектора старшего лейтенанта полиции Дениса Чуркина находились на службе. При движении по деревне Шипицыно автоинспекторы заметили пожар со стороны жилых домов. Сообщив в дежурную часть ОВД и в экстренные службы, поехали к месту происшествия, где увидели полностью охваченные огнем деревянные хозяйственные строения частного дома.

Жаслан Жаркинбаев и Денис Чуркин, не раздумывая забежали во двор дома, им навстречу выбежала хозяйка и сообщила, что в доме людей нет, но нужно помочь спасти имущество. Позже хозяйка дома рассказала, что огонь молниеносно охватил сараи с постройками. На пожаре хозяйка дома все время пыталась пройти к горящим постройкам, чтобы спасти имущество.