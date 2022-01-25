Уральский огнеборец в нерабочее время спас женщину из горящего дома

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Огонь уже отрезал пути к выходу из помещения, в это время внутри дома оставалась женщина.

Уральский огнеборец в нерабочее время спас женщину при пожаре. Инцидент произошел в Красноуфимске. Кирилл Астанов, пожарный 73-й спасательной части, ехал по улице Мостовой на своем авто. В пути он увидел, как горит частный жилой дом. Огонь уже отрезал пути к выходу из помещения, в это время внутри дома оставалась женщина.


Кирилл позвонил в "101" и сразу же бросился спасать женщину, на помощь ему выбежал житель соседнего дома - Ильшат Муратшин. Вместе с пожарным и еще двумя очевидцами они помогли женщине выбраться из огненной ловушки через окно, а после разместили ее в одном из легковых автомобилей для ожидания скорой. Как только к месту пожара прибыли силы ГУ МЧС, Кирилл помог товарищам развернуть все необходимое для его тушения. И только после этого отправился домой.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области решается вопрос о награждении участников спасательной операции.

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