Уральцы спасли пенсионерку от серийного вора

На допросе он пытался доказать, что пакет и кошелек принадлежат ему. Его доставили в дежурную часть, где бабушка опознала своего обидчика. Им оказался 38-летний местный житель, который и ранее имел проблемы с законом. Шесть раз он привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и покушение на человека. Мужчина признался в содеянном. Похищенное изъято. На него завели очередное уголовное дело по статье "Грабеж".

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