Уральцы спасли пенсионерку от серийного вора

В Нижнем Тагиле мужчина внаглую обокрал 61-летнюю женщину, он вырывал из рук пенсионерки пакет с продуктами и кошельком, где лежала банковская карта. Сотрудники Росгвардии "по горячим следам" задержали вора вечером 22 июля. Его нашли на улице Пожарского.
Возле дома на улице Металлургов неизвестный похитил у бабушки пакет с продуктами питания и кошелек. К прибывшим по указанному адресу сотрудникам обратилась 61-летняя женщина и пояснила, что несколькими минутами ранее неизвестный мужчина, применив насилие, открыто похитил у нее пакет белого цвета с продуктами питания и кошелек с банковской картой. Росгвардейцы записали приметы злоумышленника и приступили к его поиску.
На допросе он пытался доказать, что пакет и кошелек принадлежат ему. Его доставили в дежурную часть, где бабушка опознала своего обидчика. Им оказался 38-летний местный житель, который и ранее имел проблемы с законом. Шесть раз он привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и покушение на человека. Мужчина признался в содеянном. Похищенное изъято. На него завели очередное уголовное дело по статье "Грабеж".
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