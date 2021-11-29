Ушел из жизни легенда Свердловской полиции Валерий Стребков

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При нем был создал Музей отдела полиции Краснотурьинска.

Сегодня, 29 ноября в 5 утра в Свердловской области скончался глава Межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» полковник полиции Валерий Иванович Стребков. Борьбе с преступностью на Урале он посвятил 37 лет, а службу начал в 1984 году по

«комсомольской путевке» с электролизного цеха Богословского Ордена Ленина Алюминиевого завода.


Валерий Иванович работал оперуполномоченным, следователем, оперативным дежурным дежурной части, в 1991 в Екатеринбурге он закончил Высшую школу МВД РФ, а с 1 апреля 1998 года возглавил ОВД Карпинска, а после слияния местных отделов полиции стал главой Межмуниципального отдела МВД Краснотурьинска.

С апреля по сентябрь 2004 года Валерий Стребков нес в составе сводного отряда боевую вахту на территории Северо - Кавказского региона, является ветераном боевых действий и почетным сотрудником МВД. Под его началом райотдел долгое время по показателям оперативно - служебной деятельности занимал лидирующие позиции, неоднократно отмечался главком, как один из лучших в гарнизоне. Его ценят и уважают не только молодое поколение стражей правопорядка, но ветераны, которых он, не смотря на постоянную загруженность, никогда не оставлял без внимания, искренне и с душой помогал им, как мог, в том числе при создании собственного музея отдела полиции. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу», «За доблесть в службе», именным оружием - пистолетом «Макарова».

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, а так же всех территориальных ОВД, личный состав гарнизона, Совет ветеранов и Общественный совет выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Стребкова.

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