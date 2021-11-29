Ушел из жизни легенда Свердловской полиции Валерий Стребков

Сегодня, 29 ноября в 5 утра в Свердловской области скончался глава Межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» полковник полиции Валерий Иванович Стребков. Борьбе с преступностью на Урале он посвятил 37 лет, а службу начал в 1984 году по

«комсомольской путевке» с электролизного цеха Богословского Ордена Ленина Алюминиевого завода.

Валерий Иванович работал оперуполномоченным, следователем, оперативным дежурным дежурной части, в 1991 в Екатеринбурге он закончил Высшую школу МВД РФ, а с 1 апреля 1998 года возглавил ОВД Карпинска, а после слияния местных отделов полиции стал главой Межмуниципального отдела МВД Краснотурьинска.