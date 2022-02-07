Усиление сотовой связи и готовые усилители сигнала

Нестабильность мобильной связи – распространенная для России проблема, независимо от того, каким оператором вы пользуетесь (Билайн, МТС, Мегафон, Yota, TELE2) и где живете: в мегаполисе или на окраине, дачном участке или многоквартирном доме. Абоненты от Калининграда до Владивостока регулярно сталкиваются с блокировкой исходящих вызовов, зависанием интернет-страниц, помехами и разрывами во время разговора. Причины:

удаленность от базовой вышки сотового оператора (более чем на тридцать километров);

плотное расположение нескольких базовых станций по отношению друг к другу (телефон не может выбрать «правильный» входящий сигнал);

перегруженность «соты» (например, в новогоднюю ночь или во время массовых мероприятий);

сторонние преграды, затрудняющие прохождение сигнала: густые лесопосадки, холмы, балки, высотные постройки;

строительно-отделочные материалы, «отзеркаливающие» GSM/3G/4G-сигнал: железобетонные/кирпичные стены и этажные перекрытия, металлические каркасы, крыши и обшивка;

нахождение жилой площади в подвальном или подземном помещении;

неподходящие погодные условия: снегопад, туман, дождь, высокая облачность.

Эффективным решением проблем с нестабильной связью станет установка усиливающего сигнал оборудования. Существуют разные варианты: от элементарных конструкций, которые можно изготовить собственными руками, до «профессиональных» комплектов, требующих участия квалифицированных инженеров. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Усиление сотовой связи с помощью самодельных конструкций

Существует, как минимум, два способа: изготовление ромба из проволоки, совмещенного с цилиндрическим усиливающим блоком и коаксиальным кабелем или установка модема внутрь металлической емкости/комнатной антенны. При грамотной сборке подобные конструкции могут усилить GSM-сигнал до десяти децибел.

Главный плюс данного способа – в минимальных вложениях. Минусы: недостаточная эффективность (низкий коэффициент усиления), нестабильность воспроизводимого сигнала, привязанность сети к одному месту, хрупкость устройства и зависимость от погодных условий. Если у вас дома входящий сигнал изначально слабый, вариант с самодельной конструкцией можно даже не рассматривать.

Модем и USB-удлинитель

Метод технически очень прост. Подключите USB-удлинитель одним концом к компьютеру, ноутбуку или роутеру, а другим к модему, и таким образом выведите модем за окно (на подоконник). Способ актуален, если причиной слабой сети служат железобетонные/кирпичные стены, а за окном модему ничего не мешает принимать радиосигнал от базовой станции.

Плюсы и минусы данного способа аналогичны предыдущему. На одной чаше весов – минимальные финансовые вложения, а на другой – привязанность смартфона к одному месту, недостаточный уровень усиления, зависимость от погодных условий и т.д.