Усиление сотовой связи и готовые усилители сигнала

Нестабильность мобильной связи – распространенная для России проблема, независимо от того, каким оператором вы пользуетесь (Билайн, МТС, Мегафон, Yota, TELE2) и где живете: в мегаполисе или на окраине, дачном участке или многоквартирном доме. Абоненты от Калининграда до Владивостока регулярно сталкиваются с блокировкой исходящих вызовов, зависанием интернет-страниц, помехами и разрывами во время разговора. Причины:
- удаленность от базовой вышки сотового оператора (более чем на тридцать километров);
- плотное расположение нескольких базовых станций по отношению друг к другу (телефон не может выбрать «правильный» входящий сигнал);
- перегруженность «соты» (например, в новогоднюю ночь или во время массовых мероприятий);
- сторонние преграды, затрудняющие прохождение сигнала: густые лесопосадки, холмы, балки, высотные постройки;
- строительно-отделочные материалы, «отзеркаливающие» GSM/3G/4G-сигнал: железобетонные/кирпичные стены и этажные перекрытия, металлические каркасы, крыши и обшивка;
- нахождение жилой площади в подвальном или подземном помещении;
- неподходящие погодные условия: снегопад, туман, дождь, высокая облачность.
Эффективным решением проблем с нестабильной связью станет установка усиливающего сигнал оборудования. Существуют разные варианты: от элементарных конструкций, которые можно изготовить собственными руками, до «профессиональных» комплектов, требующих участия квалифицированных инженеров. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.
Усиление сотовой связи с помощью самодельных конструкций
Существует, как минимум, два способа: изготовление ромба из проволоки, совмещенного с цилиндрическим усиливающим блоком и коаксиальным кабелем или установка модема внутрь металлической емкости/комнатной антенны. При грамотной сборке подобные конструкции могут усилить GSM-сигнал до десяти децибел.
Главный плюс данного способа – в минимальных вложениях. Минусы: недостаточная эффективность (низкий коэффициент усиления), нестабильность воспроизводимого сигнала, привязанность сети к одному месту, хрупкость устройства и зависимость от погодных условий. Если у вас дома входящий сигнал изначально слабый, вариант с самодельной конструкцией можно даже не рассматривать.
Модем и USB-удлинитель
Метод технически очень прост. Подключите USB-удлинитель одним концом к компьютеру, ноутбуку или роутеру, а другим к модему, и таким образом выведите модем за окно (на подоконник). Способ актуален, если причиной слабой сети служат железобетонные/кирпичные стены, а за окном модему ничего не мешает принимать радиосигнал от базовой станции.
Плюсы и минусы данного способа аналогичны предыдущему. На одной чаше весов – минимальные финансовые вложения, а на другой – привязанность смартфона к одному месту, недостаточный уровень усиления, зависимость от погодных условий и т.д.
Усиливающий комплект на основе донорной антенны
Система представлена двумя узлами: наружной антенной, устанавливаемой на крыше или фасаде здания, и связкой модем плюс роутер внутри дома. Для соединения двух узлов используют коаксиальный кабель. Антенна направляется в сторону раздающей сотовой вышки, принимает GSM/3G/4G-сигнал, который затем попадает на модем и роутер, распространяющие беспроводную сеть внутри квартиры/дома/дачного участка.
Главное преимущество метода – значительно более высокий коэффициент усиления (до 20-25 децибел). Из минусов выделим не всегда стабильную сеть, трудоемкий процесс установки и некоторую зависимость от погодных условий. Для дополнительного повышения скорости интернета можно установить более современную MIMO-антенну, также позволяющую пользоваться видеосвязью и дистанционным видеонаблюдением.
Комплект усиления на основе репитера
Наиболее универсальное и эффективное решение оптимизации мобильной связи и интернета. Компания Мелдана – одно из немногих российских предприятий, которое выпускает собственные ретрансляторы и осуществляет их транспортировку во все регионы РФ. Более подробную информацию вы найдете по ссылке: https://meldana.com/catalog/repeaters/usilitel_gsm_3g_4g_signala_dlya_dachi/
Стандартный комплект включает:
- Репитер (ретранслятор, повторитель). Ключевой элемент системы, обеспечивающий оптимизацию GSM/3G/4G-сигнала и расширение площади покрытия сети. Наиболее мощные приборы способны покрывать периметры – свыше тысячи квадратных метров. Главные преимущества повторителей: универсальность (подходят для усиления голосовой связи и мобильного интернета), высокая эффективность («вытягивают» самые слабые входящие GSM-сигналы) и возможность подключения неограниченного количества девайсов (смартфонов, планшетов, ноутбуков) в любой точке дома.
- Наружная (внешняя, донорная) антенна. Монтируется на фасаде или крыше дома, принимает GSM/3G/4G-сигнал от базовой станции мобильного провайдера и продлевает его на репитер. Для поиска входящего сигнала используют направленные и узконаправленные антенны. Они способны функционировать в пределах тридцати километров от раздающей вышки, при этом должны быть четко сориентированы в ее сторону. Определить положение для внешней антенны поможет ваш мобильный телефон или повторитель. На экране каждого из этих устройств отображается индикация входящего сигнала. Когда он достигнет оптимального уровня, антенну можно оставить на месте.
- Раздающая (внутренняя, комнатная) антенна. Распространяет дублируемую ретранслятором сеть внутри квартиры/дома/дачного участка. В помещении, как правило, устанавливают всенаправленные антенны с 360-градусным углом распространения радиосигнала. Если территория дома слишком большая, рекомендуется использовать несколько внутренних антенн.
- Дополнительный инвентарь: модем, роутер, коаксиальный кабель, коннекторы, пигтейлы, разъемы, переходники, высотная мачта, фасадные кронштейны – оборудование, выполняющее технические функции.
Как выбрать ретранслятор?
Выбирая прибор, следует ориентироваться на его важнейшие характеристики:
- Коэффициент усиления. Определяет, на сколько децибел будет улучшен входящий радиосигнал. Чтобы понять, какой КУ вам подойдет, измерьте уровень сигнала в вашем доме. Это можно сделать через настройки в смартфоне или специальное мобильное приложение.
- Выходная мощность. От этого параметра зависит, какую площадь способен покрыть повторитель. Для квартиры подойдет прибор с минимальной выходной мощностью, а для большого загородного участка потребуется более мощный девайс.
- Поддерживаемые частотные диапазоны. Здесь также необходимо провести изыскательные работы, чтобы определить, какие частоты поддерживаются в вашем районе, и сеть какого провайдера имеет наилучшее покрытие. Универсальным вариантом станет покупка мультидиапазонного ретранслятора, поддерживающего диапазоны от GSM до LTE. Модели, представленные на сайте компании Мелдана, поддерживают от двух до четырех диапазонов.
- Индикация уровня GSM/3G/4G-сигнала. Присутствие в комплектации соответствующего индикатора существенно упростит процесс настройки донорной антенны.
Алгоритм усиления связи в доме
- Выезд на объект, измерение уровня сотового сигнала и частоты, на которой радиосигнал необходимо усилить. Для выполнения работы подойдет обычный мобильный телефон.
- Выбор оборудования. Он может зависеть от задач, сформулированных заказчиком. Для улучшения голосовой связи (GSM) и высокоскоростного интернета (3G-LTE) потребуется разное оснащение. В некоторых случаях подходящим решением может стать модем и USB-удлинитель или система на основе наружной антенны. Однако для максимально эффективного результата понадобится повторитель и обслуживающий его комплект.
- Монтажные работы: установка наружной и комнатной антенн, ретранслятора, модема, роутера, прокладка кабельной сборки. Важный момент: репитер нельзя включать в сеть до тех пор, пока не установлены обе радиоантенны.
- Настройка оборудование. Внешнюю антенну необходимо направить на базовую вышку с максимальной точностью. Отклонение в пять-десять градусов способно значительно снизить уровень входящего сигнала. Для настройки повторителя можно использовать технологию WPS или внутренней интерфейс. Удобной опцией, доступной для некоторых моделей, является возможность регулировки КУ. Регулировка выполняется через панель управления прибора.
- Консультация заказчика о правилах эксплуатации усиливающего комплекта.
Монтаж сложной техники, к которой относятся электронные репитеры, следует доверять профессионалам. Команда Мелдана выполняет установку ретрансляторов «под ключ», от выезда на объект до финальной настройки оборудования: https://meldana.com/services/sotovaya-svyaz-i-internet/usilenie-sotovoy-svyazi/. Квалифицированная сборка усиливающего комплекта позволит пользоваться голосовой связью и высокоскоростным интернетом даже в самых тяжелых эфирных условиях.
Автор: Сергей Попов, связист компании "Мелдана"
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