Установление отцовства в ДНК центре для суда и во внесудебном порядке

С развитием генетики человечество без сомнения сделало шаг и в своем развитии. Если ранее определение отцовства во время беременности было возможно лишь при использовании инвазивного метода, провоцировавшего опасность прерывания беременности, то с появлением ДНК тестирования риск для матери и ребенка в этом вопросе сведен к нулю. Прибегают к данному ДНК методу и при рассмотрении судебных дел.

Генетическая экспертиза по установлению отцовства

Определение истинного биологического отца при помощи ДНК теста поможет восстановить справедливость, вернуть мужа в семью, узнать к каким генетическим заболеваниям предрасположен плод, решить финансовые вопросы и т.д.

Известно, что ребенок наследует 50% своего ДНК от матери, а вторую половину от отца. Основываясь на этом факте судебная ДНК экспертиза считает достоверной генетическую ДНК экспертизу, при которой отцовство устанавливается путем сравнения локусов ДНК предполагаемого отца и ребенка. Точность выводов генетиков инновационной лаборатории генетических исследований составляет 99,99%. Анализ ДНК, проводящийся по девятнадцати различным локусам, гарантирует почти стопроцентную вероятность при установлении отцовства и достоверность на 100% при опровержении факта отцовства.

На сегодняшний день центр молекулярных исследований делает ДНК тест на отцовство для судебной экспертизы, а также для посольств. Официальный результат выдается с печатью медицинского центра. Кстати, согласно указу Минздрава отцовство считается подтвержденным уже при генетической точности от 99,75% до 99,9%. Однако в генетической лаборатории выполняют ДНК анализы с точностью превышающей 99,99%. При необходимости ДНК может быть выделено из любых фрагментов даже нестандартного образца.

Интересно узнать. Основная часть нашего ДНК заключена не в ядре клетки, отвечающей за наследственность, а в митохондриях. Эти отдельные структуры в клетках генерируют метаболическую энергию, то есть отвечают за обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой.

Гарантии качества передовой лаборатории

При необходимости сделать анализ ДНК в Москве в первую очередь необходимо позвонить в центр молекулярных исследований и, узнав о нюансах процедуры, записаться на прием.

Ведущая генетическая лаборатория Lab DNK предоставляет следующие гарантии качества:

Каждое ДНК тестирование проводится дважды. Две команды экспертов независимо друг от друга проводят исследование, дабы исключить даже малейшую вероятность ошибки. В штате исследовательской лаборатории работают доктора наук, специалисты высокой квалификации. Каждый анализ заверяется генетиком с ученой степенью. На базе лаборатории возможно проведение и расширенного анализа на установление отцовства. Имеется в виду сравнение до тридцати трех локусов. Такая высочайшая точность экспертизы требуется в том случае, когда предполагаемые отцы ребенка приходятся друг другу близкими родственниками либо требуется проследить генетические мутации. Лаборатория генетических исследований оборудована по последнему слову техники. Центр оснащен амплификаторами, специальными автоматическими системами, секвенаторами. Уникальное оборудование позволяет исключить возможность воздействия человеческого фактора на результат. Современное автоматическое оборудование также дает возможность осуществить большее число ДНК тестов в единицу времени, что позволяет снизить стоимость услуг. Международная аккредитация лаборатории — это признание выданных ею заключений в правовом поле.

Безусловно, определение отцовства во время беременности проводится в полнейшей конфиденциальности, данные клиентов центра никогда и нигде не всплывут. Генетическая ДНК экспертиза проводится как по решению суда, так и во внесудебном порядке — для личных нужд, обратившихся граждан.