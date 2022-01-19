Установление отцовства в ДНК центре для суда и во внесудебном порядке

С развитием генетики человечество без сомнения сделало шаг и в своем развитии. Если ранее определение отцовства во время беременности было возможно лишь при использовании инвазивного метода, провоцировавшего опасность прерывания беременности, то с появлением ДНК тестирования риск для матери и ребенка в этом вопросе сведен к нулю. Прибегают к данному ДНК методу и при рассмотрении судебных дел.
Определение истинного биологического отца при помощи ДНК теста поможет восстановить справедливость, вернуть мужа в семью, узнать к каким генетическим заболеваниям предрасположен плод, решить финансовые вопросы и т.д.
Известно, что ребенок наследует 50% своего ДНК от матери, а вторую половину от отца. Основываясь на этом факте судебная ДНК экспертиза считает достоверной генетическую ДНК экспертизу, при которой отцовство устанавливается путем сравнения локусов ДНК предполагаемого отца и ребенка. Точность выводов генетиков инновационной лаборатории генетических исследований составляет 99,99%. Анализ ДНК, проводящийся по девятнадцати различным локусам, гарантирует почти стопроцентную вероятность при установлении отцовства и достоверность на 100% при опровержении факта отцовства.
На сегодняшний день центр молекулярных исследований делает ДНК тест на отцовство для судебной экспертизы, а также для посольств. Официальный результат выдается с печатью медицинского центра. Кстати, согласно указу Минздрава отцовство считается подтвержденным уже при генетической точности от 99,75% до 99,9%. Однако в генетической лаборатории выполняют ДНК анализы с точностью превышающей 99,99%. При необходимости ДНК может быть выделено из любых фрагментов даже нестандартного образца.
Интересно узнать. Основная часть нашего ДНК заключена не в ядре клетки, отвечающей за наследственность, а в митохондриях. Эти отдельные структуры в клетках генерируют метаболическую энергию, то есть отвечают за обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой.
При необходимости сделать анализ ДНК в Москве в первую очередь необходимо позвонить в центр молекулярных исследований и, узнав о нюансах процедуры, записаться на прием.
Ведущая генетическая лаборатория Lab DNK предоставляет следующие гарантии качества:
Безусловно, определение отцовства во время беременности проводится в полнейшей конфиденциальности, данные клиентов центра никогда и нигде не всплывут. Генетическая ДНК экспертиза проводится как по решению суда, так и во внесудебном порядке — для личных нужд, обратившихся граждан.
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