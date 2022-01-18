Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

В Кодекс внесены положения о приверженности банка принципам ESG и учете банком ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками и проведении оценки их существенности. Закреплена ключевая роль Набсовета в определении приоритетных направлений деятельности банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, определена возможность избрания куратора по реализации ESG-направлений (инициатив) из членов Набсовета.

Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению. Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а сам комитет переименован в комитет Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.

Соответствующие решения приняты в рамках реализации Стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы, утвержденной в ноябре 2021 года.