Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

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Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новую редакцию Кодекса корпоративного управления, в которой закрепил инициативы по внедрению ESG-стандартов в деятельность ВТБ.

В Кодекс внесены положения о приверженности банка принципам ESG и учете банком ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками и проведении оценки их существенности. Закреплена ключевая роль Набсовета в определении приоритетных направлений деятельности банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, определена возможность избрания куратора по реализации ESG-направлений (инициатив) из членов Набсовета.


Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению. Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а сам комитет переименован в комитет Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.


Соответствующие решения приняты в рамках реализации Стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы, утвержденной в ноябре 2021 года.

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