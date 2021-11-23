В 2022 году в Академическом районе Екатеринбурга отремонтируют улицу Чкалова

В Академическом районе Екатеринбурга проведут реконструкцию улицы Чкалова. Соответствующее распоряжение накануне дал мэр города Алексей Орлов. Специалисты уже спроектировали ремонтные работы и переустроили существующую сеть газоснабжения. Сейчас на улице вместо тротуаров - обычные тропинки, а вместо асфальта - щебенка.

После всех работ протяженность улицы составит 618 метров, а участок от Краснолесья до Академика Вонсовского оборудуют тротуарами и велодорожками, шириной от 3 до 4,5 метров.