В 2022 году в Академическом районе Екатеринбурга отремонтируют улицу Чкалова

В Академическом районе Екатеринбурга проведут реконструкцию улицы Чкалова. Соответствующее распоряжение накануне дал мэр города Алексей Орлов. Специалисты уже спроектировали ремонтные работы и переустроили существующую сеть газоснабжения. Сейчас на улице вместо тротуаров - обычные тропинки, а вместо асфальта - щебенка.
После всех работ протяженность улицы составит 618 метров, а участок от Краснолесья до Академика Вонсовского оборудуют тротуарами и велодорожками, шириной от 3 до 4,5 метров.
Реализация инфраструктурного проекта позволит в полной мере обеспечить транспортную доступность многоквартирных домов, расположенных в квартале улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Михеева. Ожидается, что новая четырехполосная дорога будет сдана в 2022 году.
Кроме того, на 2022 год запланировано строительство улицы Академика Ландау (от Рябинина до улицы Вавилова). По контракту, работы здесь закончат 1 декабря 2022 года.
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