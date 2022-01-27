В Академическом районе Екатеринбурга закончили строить еще один новый детский сад

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Все 250 мест уже распределили между детьми, но откроется он только в марте.

В Академическом районе Екатеринбурга открыли новый детский сад №150 на улице Академика Парина, 39А. Строительство компания СК "УКС Каменскстрой" (входит в "Атомстройкомплекс") завершила с опережением графика. Новый корпус уже принят в эксплуатацию, сейчас идет набор педагогов и технического персонала. Все 250 мест в детском саду полностью распределены, но работать садик начнет только в марте.

В трехэтажном здании будет десять детских групп в возрасте от 2 до 7 лет. Здесь есть игровые комнаты, спальни, кухня, актовый зал, кабинеты для персонала и даже лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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