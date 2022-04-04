В апреле в Анапу, Адлер и Новороссийск пустят дополнительно 100 поездов

На майские праздники россияне уже купили на 21% больше билетов на поезда, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в Федеральной пассажирской компании. Чтобы мест хватило всем, ФПК планирует назначить около 400 дополнительных составов на востребованных направлениях.

— Для вывоза пассажиров в условиях ограничения авиасообщения на южном направлении с 24 февраля было назначено 168 дополнительных поездов на 75 тысяч мест, в том числе в Анапу, Адлер и Новороссийск. В апреле в планах отправить еще свыше 60 тысяч пассажиров более чем в 100 дополнительных поездах, — отметили в компании.

Очевидно, что интерес россиян к путешествиям поездом связан не только с недоступностью перелетов во многие южные города, но и с «замершими» ценами: стоимость проезда в плацкартных вагонах не зависит от спроса, поскольку регулируется государством. А тарифы купейных вагонов на южных направлениях в марте в связи с закрытием аэропортов были зафиксированы и не выросли, несмотря на спрос.