В апреле в Анапу, Адлер и Новороссийск пустят дополнительно 100 поездов

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Уже сейчас отмечается повышенный спрос на путешествия поездом.


На майские праздники россияне уже купили на 21% больше билетов на поезда, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в Федеральной пассажирской компании. Чтобы мест хватило всем, ФПК планирует назначить около 400 дополнительных составов на востребованных направлениях.

— Для вывоза пассажиров в условиях ограничения авиасообщения на южном направлении с 24 февраля было назначено 168 дополнительных поездов на 75 тысяч мест, в том числе в Анапу, Адлер и Новороссийск. В апреле в планах отправить еще свыше 60 тысяч пассажиров более чем в 100 дополнительных поездах, — отметили в компании.

Очевидно, что интерес россиян к путешествиям поездом связан не только с недоступностью перелетов во многие южные города, но и с «замершими» ценами: стоимость проезда в плацкартных вагонах не зависит от спроса, поскольку регулируется государством. А тарифы купейных вагонов на южных направлениях в марте в связи с закрытием аэропортов были зафиксированы и не выросли, несмотря на спрос.

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