В Березовском девушка в одних стрингах разгуливала по проезжей части

Накануне утром, 26 июля, в Березовском по улице прогулялась полностью обнаженная девушка. Ее заметили на Мира и Гагарина.

Девушка шла в трусах с дамской сумкой по проезжей части. Так продолжалось как минимум два часа. Она не просила ни у кого помощи, но просила водителей ее не фотографировать, сообщает E1.RU.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личность девушки уже установлена. Ей оказалась 27-летняя местная жительница Елена. Причины такого поступка тоже выясняются.

— В микрорайон, где она прогуливалась, будто по нудистскому пляжу, направили наряд. К тому моменту девушка успела скрыться. Это может быть расценено как мелкое хулиганство в общественном месте, — заявил полковник Горелых.

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