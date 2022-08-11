В День строителя в Екатеринбурге выберут «Миссис Стройкомплекс»

На более чем 30 площадках состоится множество зрелищных и ярких мероприятий.

Одним из них станет выставка строительной техники, представленной компаниями регионов России. Гости смогут увидеть 70 спецмашин, которые задействованы в строительстве: две автовышки высотой 30 метров, 13 экскаваторов, 8 самосвалов, 2 грейдера и другие «чудеса техники».

Помимо выставки, в парке Маяковского пройдёт конкурс профессионального мастерства на звание лучшего оператора строительной техники «Кубок Золотого ковша». Свой профессионализм продемонстрируют более 30 операторов. В прошлые годы, к примеру, среди заданий было проехать змейкой по трассе и не задеть конусы, снять с вешалки кепку при помощи крюка, который прикреплён к ковшу экскаватора, и другие. Гости парка смогут также оценить зрелищное шоу танцующих экскаваторов.

Ярким событием праздника станет финал конкурса «Миссис Стройкомплекс». Претендентки на корону, представляющие строительные компании Урала, должны будут продемонстрировать на главной сцене парка не только грациозность и обаяние, но и профессиональные навыки.

Те, кто интересуется тонкостями строительного мастерства, смогут посетить более 10 мастер-классов. Профессионалы расскажут гостям о последних тенденциях в строительстве и поделятся профессиональными секретами.