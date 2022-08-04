В Екатеринбург прибыли беженцы из ЛНР и ДНР

Полицейские встретили на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» жителей с Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На поезде «Симферополь — Омск» в город прибыли 53 человека, в том числе 19 детей.

На перроне помощь прибывшим оказывали добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На автобусе людей в сопровождении наряда ГИБДД доставили в санаторий, расположенный в ста километрах от областного центра в Нижних Сергах.