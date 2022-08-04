В Екатеринбург прибыли беженцы из ЛНР и ДНР

Полицейские встретили на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» жителей с Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На поезде «Симферополь — Омск» в город прибыли 53 человека, в том числе 19 детей.
На перроне помощь прибывшим оказывали добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На автобусе людей в сопровождении наряда ГИБДД доставили в санаторий, расположенный в ста километрах от областного центра в Нижних Сергах.
— Вынужденные переселенцы добрались до Екатеринбурга благополучно. На данный момент в Нижних Сергах, с учетом последнего пополнения, размещено свыше 330 человек, из них 114 — дети. По указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной представителей территориального ОВД, гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детские сады, их родителям предлагаются различные варианты по трудоустройству, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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