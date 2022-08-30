В Екатеринбург прибыли новые беженцы с Украины

На станцию Екатеринбург-пассажирский прибыл поезд с новыми беженцами с Донбасса и Украины. На поезде «Симферополь-Омск» до столицы Среднего Урала добрались 48 человек, из них 17 детей.

Сотрудники полиции из подразделения областного управления ГИБДД сопроводили автобус с прибывшими к месту их временного пребывания на территории одного из гостиничных комплексов Екатеринбурга.

— В Свердловской области уже находятся 1790 беженцев. Часть поселилась у родственников, остальные 554 человека, в том числе 182 ребенка, в 5 организованных пунктах временного размещения в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1029 граждан. Люди трудоустраиваются, готовят детей в школу. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД, — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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