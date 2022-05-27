В Екатеринбург прибыли новые ели, которые высадят у администрации города

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Их должны высадить уже сегодня, 27 мая.

Накануне вечером, 26 мая, в Екатеринбург прибыли ели из элитного питомника под Казанью. Ранее высаженные перед зданием администрации города ели, которым было всего 30 лет, были вырублены.

Высота деревьев около 5 метров. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что деревья были заказаны уральскими специалистами в Императорском питомнике - именно в нем саженцы голубых елей соответствовали заявленным требованиям.

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова подчеркнула, что была проведена большая работа по подбору посадочного материала. Главными требованиями были высокая декоративность, красивая цветовая гамма, высота деревьев до 5 метров, хорошая способность к приживаемости.

- Деревья были найдены в Татарстане. Посадочный материал ели колючей сорта BlueDiamond идеально подошел для замены деревьев. Высота у елей почти 5 метров, крона густая, хвоя равномерно окрашена и имеет красивый сизо-голубой цвет, деревья здоровы. Уверена, они украсят площадь 1905 года и будут радовать горожан и гостей Екатеринбурга, – отметила Благодаткова.

Там уточнили, что новые голубые ели были приобретены и доставлены в Екатеринбург за счет учредителя Фонда святой Екатерины Андрея Симановского.


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