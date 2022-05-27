В Екатеринбург прибыли новые ели, которые высадят у администрации города

Накануне вечером, 26 мая, в Екатеринбург прибыли ели из элитного питомника под Казанью. Ранее высаженные перед зданием администрации города ели, которым было всего 30 лет, были вырублены.



Высота деревьев около 5 метров. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что деревья были заказаны уральскими специалистами в Императорском питомнике - именно в нем саженцы голубых елей соответствовали заявленным требованиям.