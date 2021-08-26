В Екатеринбурге 27 августа пройдет первый Summer Fest by Oneloft.

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51864

Арт-пространство Oneloft проводит мероприятия любого формата и масштаба.

И в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены десятки локальных брендов одежды, украшений, детских товаров, книг и гастрономии. Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Fontano. Также пройдут образовательные лекции.


Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, участников с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Не упустите возможность оставить в соцсетях фото на память, для этого организаторы подготовили декорированные фотозоны и арт-локации.


Мероприятие состоится 27 августа с 12:00 до 22:00 в Литературном квартале. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской Думы Алексея Вихарева.


Подробную информацию и расписание смотрите на сайте www.oneloft-fest.ru

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51864

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined