В Екатеринбурге 27 августа пройдет первый Summer Fest by Oneloft.

И в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены десятки локальных брендов одежды, украшений, детских товаров, книг и гастрономии. Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Fontano. Также пройдут образовательные лекции.

Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, участников с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Не упустите возможность оставить в соцсетях фото на память, для этого организаторы подготовили декорированные фотозоны и арт-локации.

Мероприятие состоится 27 августа с 12:00 до 22:00 в Литературном квартале. Вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской Думы Алексея Вихарева.

Подробную информацию и расписание смотрите на сайте www.oneloft-fest.ru