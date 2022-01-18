В Екатеринбурге 27 января выходит в прокат мультфильм "Мы монстры-2" компании "MEGOGO DISTRIBUTION". На этот раз комедия будет с нотками социальной значимости. Одна из главных идей новой части полюбившимся многим детям истории о том, что в мире нет ничего совершенного – и это прекрасно! Среди поднятых современных проблем и отношение к внешности, отношения внутри семьи. Авторы подняли вопрос пропаганды идеальной жизни и социальных сетей. "Мы - монстры 2" призывает любить себя и окружающих людей несмотря на недостатки.
Мы долго думали о том, как продолжить историю. В итоге остановились на теме перфекционизма во внешности. Мне кажется, в современном мире эта проблема очень актуальна. Пропаганда идеальной внешности царит повсюду, в том числе в Facebook, Instagram, Tik Tok. Однако в нашей истории основное внимание уделяется сопоставлению перфекционизма и милых недостатков. Мы задаемся вопросом: действительно ли важно быть идеальным?
А что насчет сюжета? Спустя год после событий первого мультфильма семейка Уишбоун вновь превратится в монстров и отправится в кругосветное путешествие. К приключениям Графа Дракулы, Бабы Яги и других героев присоединятся Лох-Несское чудовище, Йети и Кинг Конг и супершпионка с кучей навороченных гаджетов Мила Старр. Она похищает Бабу Ягу и Горбуна прямо с собственной свадьбы. Главным героям мультфильма придется столкнуться в противостоянии с другой семьей, которая, на первый взгляд, кажется абсолютно идеальной.
Монстры стали для нас прекрасным способом использовать символику социальных изгоев. Они никому не причиняют вреда, они живут своей жизнью, но все же они люди. Уишбоуны готовы на все, чтобы защитить монстров, но в противовес им работает семья Старр, которая хочет истребить изгоев. Мы хотели показать и рассказать, что у каждого существа на этой земле есть право на мирную жизнь.Мы фотографируем еду, но теряем из виду окружающих нас людей. Больше времени тратим на социальные сети, чем на настоящую дружбу. И забываем, что именно милые причуды отличают нас от других и делают уникальными.
Смотрите "Мы Монстры-2" в кинотеатрах Екатеринбурга с 27 января. Возрастной ценз 6+.
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