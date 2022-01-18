Монстры стали для нас прекрасным способом использовать символику социальных изгоев. Они никому не причиняют вреда, они живут своей жизнью, но все же они люди. Уишбоуны готовы на все, чтобы защитить монстров, но в противовес им работает семья Старр, которая хочет истребить изгоев. Мы хотели показать и рассказать, что у каждого существа на этой земле есть право на мирную жизнь.Мы фотографируем еду, но теряем из виду окружающих нас людей. Больше времени тратим на социальные сети, чем на настоящую дружбу. И забываем, что именно милые причуды отличают нас от других и делают уникальными.