В Екатеринбурге Алексей Вихарев помог матери ребёнка-инвалида забронировать квартиру мечты

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А также подарил им спортивное оборудование.

Депутат городской думы Алексей Вихарев навестил семью Светланы, которой помог забронировать двухкомнатную квартиру в Академическом, а также подарил им эллиптический тренажёр, турник и палки для скандинавской ходьбы.


Светлана обратилась к Алексею Вихареву на онлайн-приёме в сентябре 2020 года с просьбой помочь решить квартирный вопрос. Она мечтала о двухкомнатной квартире в Академическом районе на протяжении пяти лет, но самостоятельно решить вопрос не получилось.


У женщины взрослый сын Иван, у него сидром Дауна, жить отдельно он не может. Также есть младший сын Тимофей, он работает. Все вместе они жили в однокомнатной квартире в Железнодорожном районе, втроём стало тесно.


У Светланы была еще одна однокомнатная квартира в другом районе города, но по требованиям опеки продать квартиру, где были доли у сына-инвалида, можно было, только подобрав другую. У застройщика не было программы trade-in.


Алексей Вихарев направил запрос в компанию «РГС-Академическое». Строительная группа сделала исключение в этой ситуации, Светлана ещё до внесения платы смогла выбрать квартиру. Застройщик на год забронировал квартиру и заморозил цену.


– Самый острый вопрос, с которым ко мне обращаются жители, жилищный. В каждой ситуации разбираемся и стараемся помочь.

В случае со Светланой я выступил посредником, если можно так сказать, то гарантом. Что все будет честно, а семья сможет купить конкретную квартиру. Обратился к застройщику, он пошёл навстречу. Забронировали квартиру, а позже Светлана её купила, – рассказал Алексей Вихарев.


В середине декабря 2021 года семья переехала в двухкомнатную квартиру.

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