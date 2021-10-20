В Екатеринбурге беременных стали пускать в больницы по QR-кодам

Специально для этого компания ООО "Инкордмед" разработала целый IT-комплекс. Код считывается с помощью сканера, а вся информация берется из базы данных беременных женщин Свердловской области "АИСТ "РАМ". Пациентки также могут открыть свою карту через приложение "АИСТ СМАРТ". Туда же им приходят уведомления о плановом приеме, есть чат-бот и дневник самоконтроля. Врачи рекомендуют распечатать код, на случай, если телефон разрядится.