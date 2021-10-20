В Екатеринбурге беременных стали пускать в больницы по QR-кодам

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Для подтверждения личности придется также показать паспорт.

В Екатеринбурге беременных стали пускать в больницы по QR-кодам и паспортам. Нет, это не QR-код о вакцинации от коронавируса, новый код и система "АИСТ ID" - аналог обменной карты, теперь все данные о пациентке оцифрованы и хранятся в электронном виде. Впервые в России подобную систему запустили в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ).

При посещении врача или госпитализации теперь медицинский работник ЕКПЦ с помощью сканера получает доступ к электронной медицинской карте беременной, затем по паспорту подтверждает личность пациента.

пояснили НАШЕЙ в ЕКЦП.

Специально для этого компания ООО "Инкордмед" разработала целый IT-комплекс. Код считывается с помощью сканера, а вся информация берется из базы данных беременных женщин Свердловской области "АИСТ "РАМ". Пациентки также могут открыть свою карту через приложение "АИСТ СМАРТ". Туда же им приходят уведомления о плановом приеме, есть чат-бот и дневник самоконтроля. Врачи рекомендуют распечатать код, на случай, если телефон разрядится.

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С помощью "АИСТ_СМАРТ" мы в разы увеличили скорость коммуникации между врачом и женщиной, между медучреждениями. Кроме того, при его использовании снижается процент ошибок во время оказания медицинской помощи и повышается ее безопасность.

рассказалруководитель акушерского дистанционного консультативного центра ЕКПЦ Николай Анкудинов.

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