В Екатеринбурге беременных стали пускать в больницы по QR-кодам и паспортам. Нет, это не QR-код о вакцинации от коронавируса, новый код и система "АИСТ ID" - аналог обменной карты, теперь все данные о пациентке оцифрованы и хранятся в электронном виде. Впервые в России подобную систему запустили в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ЕКПЦ).
При посещении врача или госпитализации теперь медицинский работник ЕКПЦ с помощью сканера получает доступ к электронной медицинской карте беременной, затем по паспорту подтверждает личность пациента.
Специально для этого компания ООО "Инкордмед" разработала целый IT-комплекс. Код считывается с помощью сканера, а вся информация берется из базы данных беременных женщин Свердловской области "АИСТ "РАМ". Пациентки также могут открыть свою карту через приложение "АИСТ СМАРТ". Туда же им приходят уведомления о плановом приеме, есть чат-бот и дневник самоконтроля. Врачи рекомендуют распечатать код, на случай, если телефон разрядится.
С помощью "АИСТ_СМАРТ" мы в разы увеличили скорость коммуникации между врачом и женщиной, между медучреждениями. Кроме того, при его использовании снижается процент ошибок во время оказания медицинской помощи и повышается ее безопасность.
- В Екатеринбурге уже 64 беременных поставили прививку от коронавируса. Они чувствуют себя хорошо.
- Власти Екатеринбурга тоже решили стимулировать горожан к вакцинации не кнутом, а пряником. Для привитых уже готовят розыгрыш призов.
- Система QR-кодов ужесточается с каждым днем. Свердловский губернатор заявил, что людей с медицинским отводом от прививки не пустят в зоны COVID-free.
- Тем временем Николай Коляда выступил против системы QR-кодов. Он заявил, что будет пускать в свой театр всех посетителей. Иначе актеры останутся без денег.
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
- Система QR-кодов начнет свою работу с 25 октября. Первые ограничения введут в два этапа. Рассказываем, где QR-коды точно не введут. И что делать бабушкам и дедушкам, не зарегистрированным на "Госуслугах".
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