В Екатеринбурге депутаты передали врачам маски и перчатки, организовали пункты вакцинации и оплатили работу волонтеров

Мы предоставляем оборудование, организуем места для вакцинации, если требуют обстоятельства, то привлекаем волонтёров и обеспечиваем охрану. Люди это ценят, благодарят и приходят к нам ревакцинироваться. Мы планировали привить до конца года привить 20 тысяч человек, на сегодня эта цифра около 16 тысяч. Уверен, что запланированные 20 тысяч мы скоро достигнем, а, может быть, даже и превысим эту планку.