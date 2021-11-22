В Екатеринбурге депутаты передали врачам маски и перчатки, организовали пункты вакцинации и оплатили работу волонтеров

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49837

Кроме того, они купили для медиков ПЦР-тесты и бланки для вакцинации граждан.

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской думы продолжают оказывать помощь больницам. Накануне Михаил Вечкензин нашел и оплатил работу двух волонтеров для поликлиники в Компрессорном микрорайоне: они будут заносить в компьютер данные результатов анализов. Кроме того, он передал в поликлинику больше 10 тысяч бланков для вакцинации от коронавируса.

С просьбой помочь ко мне обратилось руководство медучреждения. Рассказали, что в последнее время из-за пандемии коронавируса возросла работа по приему анализов и тестов. Сотрудник, который раньше обрабатывал результаты, заносил их с бумаги в компьютер, с трудом справляется возросшей нагрузкой, поэтому нужна помощь. Предоставил и оплатил работу двух человек, которые помогают делать эту работу, а также выполняют другие поручения врачей и руководства поликлиники.

рассказал Михаил Вечкензин.

Глава медицинской фракции Алексей Вихарев продолжает помогать подшефной больнице №23. Здесь врачам помогают три волонтера, они разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, разносят еду в стационаре, моют полы и работают в пункте вакцинации в ТРК "VEER Mall". А для тех, кто ставил прививку в рамках акции "Вакцинация в каждый двор" уже полным ходом идет ревакцинация.

Мы предоставляем оборудование, организуем места для вакцинации, если требуют обстоятельства, то привлекаем волонтёров и обеспечиваем охрану. Люди это ценят, благодарят и приходят к нам ревакцинироваться. Мы планировали привить до конца года привить 20 тысяч человек, на сегодня эта цифра около 16 тысяч. Уверен, что запланированные 20 тысяч мы скоро достигнем, а, может быть, даже и превысим эту планку.

прокомментировал Алексей Вихарев.
Фото:  

В Пионерском и Юго-Западном микрорайонах пункты вакцинации совместно с врачами ЦГКБ №7 организовал депутат Дмитрий Николаев.

Наши медики ежедневно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Убежден, что людям, спасающим тысячи жизней ежедневно, необходимо помогать настолько, насколько это возможно. Надеюсь, переданные мной СИЗы помогут докторам в работе

пояснил депутат Дмитрий Николаев.
Фото:  

На днях он передал медикам 50 тысяч одноразовых медицинских масок и 10 тысяч перчаток разных размеров, а также 40 комплектов ПЦР-тестов. Они нужны для исследования пациентов, которые поступают на лечение в отделения больницы.

Сегодня в нашей больнице оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется. Тем не менее, нам нельзя допустить занос инфекции в отделение, поэтому проводим большую профилактическую работу. Переданные нам тесты на «ковид» и средства индивидуальной защиты нужны ежедневно и в больших количествах. Благодарим Дмитрия Николаева и медфракцию за помощь

отметил главный врач ЦГКБ №7 Евгений Барац.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49837

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined