В Екатеринбурге две мошенницы "сняли порчу" с пенсионерки и вынудили 80-летнюю горожанку отдать им почти 2 млн рублей. Как уточнили НАШЕЙ в полиции, заявление от бабушки поступило вчера в отдел №13. Пострадавшая рассказала, что незнакомки пришли к ней домой на ул. Мартовскую и заявили, что на ней лежит порча.
Чтобы избавиться от «проклятия» визитеры попросили принести все деньги, имеющиеся дома. К сожалению, пенсионерка поверила злоумышленницам, которых видела первый раз в жизни, и принесла все свои накопления за 10 лет. Далее, проведя некие манипуляции с деньгами, похитительницы заставили потерпевшую выйти из дома. К моменту ее возвращения подозреваемые уже скрылись вместе со всеми деньгами.
Приметы разыскиваемых:
1. Худая женщина 30-35 лет славянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.
2. И ее напарница, тоже худая, 40-45 лет, неславянской внешности, рост 165-170 см.
Полиция поделилась с НАШЕЙ видеозаписью, на которой видно подозреваемых в мошенничестве. Если вы узнали их и видели недавно, сообщите об этом по тел. 356-42-13, 356-43-55 либо 102 (02). Не поддавайтесь на провокации аферистов, не пускайте незнакомцев домой и не показывайте свои сбережения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
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