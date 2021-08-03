Приметы разыскиваемых:

1. Худая женщина 30-35 лет славянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.

2. И ее напарница, тоже худая, 40-45 лет, неславянской внешности, рост 165-170 см.

Полиция поделилась с НАШЕЙ видеозаписью, на которой видно подозреваемых в мошенничестве. Если вы узнали их и видели недавно, сообщите об этом по тел. 356-42-13, 356-43-55 либо 102 (02). Не поддавайтесь на провокации аферистов, не пускайте незнакомцев домой и не показывайте свои сбережения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

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