В Екатеринбурге Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей

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С 15 по 17 апреля сотрудники Госавтоинспекции г. Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права.


С начала 2022 года в г. Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 30 получили травмы различной степени тяжести.


В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей.


За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.


В этой связи, Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

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