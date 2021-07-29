В Екатеринбурге из-за ДТП встали трамваи

Сегодня, 29 июля около 8.40 - 9.00 в Екатеринбурге из-за аварии остановилось трамвайное движение. Иномарка KIA врезалась в один из трамваев. Сейчас трамваи стоят в обе стороны, произошла авария на Малышевском мосту.

По информации сервиса "Яндекс. Карты" авария произошла на улице Владимира Высоцкого, недалеко от Каменных палаток. Движение на этом участке затруднено.