В Екатеринбурге из-за ДТП встали трамваи

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Когда трамваи поедут снова - неизвестно.

Сегодня, 29 июля около 8.40 - 9.00 в Екатеринбурге из-за аварии остановилось трамвайное движение. Иномарка KIA врезалась в один из трамваев. Сейчас трамваи стоят в обе стороны, произошла авария на Малышевском мосту.


По информации сервиса "Яндекс. Карты" авария произошла на улице Владимира Высоцкого, недалеко от Каменных палаток. Движение на этом участке затруднено.

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В мэрии пояснили, что авария произошла в 8.24 у остановки "Каменные палатки", иномарка врезалась в трамвай №13, никто не пострадал. Движение уже восстановили.


Новость будет дополняться. НАША направила запрос в УГИБДД Екатеринбурга. Если вы стали свидетелем аварии, проезжали мимо или встали в пробку из трамваев - пишите НАШЕЙ в личные сообщения группы "Вконтакте" или в комментариях под новостью.

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