В Екатеринбурге из-за пожара вблизи завода эвакуировали 100 человек

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50281

Загорелась покрасочная камера одного из цехов

В Екатеринбурге загорелось здание возле турбиномоторного завода. Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 28 декабря, в 13.29. Оказалось, что в помещении на улице Фронтовых бригад на втором этаже загорелась покрасочная камера одного из цехов.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. В 14.01 пожар был локализован, в 14.07 открытое горение ликвидировано. В ликвидации последствий пожара задействованы 47 человек личного состава, 14 единиц спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Уточнили НАШЕЙ пожарные.

В ГУ МЧС уточнили, что здание цеха не имеет отношения к Уральскому турбиномоторному заводу. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Работы по проливке и разбору сгоревших конструкций продолжаются.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50281

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined