В Екатеринбурге из-за пожара вблизи завода эвакуировали 100 человек

В Екатеринбурге загорелось здание возле турбиномоторного завода. Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня, 28 декабря, в 13.29. Оказалось, что в помещении на улице Фронтовых бригад на втором этаже загорелась покрасочная камера одного из цехов.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. В 14.01 пожар был локализован, в 14.07 открытое горение ликвидировано. В ликвидации последствий пожара задействованы 47 человек личного состава, 14 единиц спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.
В ГУ МЧС уточнили, что здание цеха не имеет отношения к Уральскому турбиномоторному заводу. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Работы по проливке и разбору сгоревших конструкций продолжаются.
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