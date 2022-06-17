В Екатеринбурге можно расплачиваться телефоном

По данным опроса компании “superjob”, представленным 2 марта 2022 года, в России самые большие показатели по безналичной оплате покупок. Телефоны, часы - все это стало простым и удобным способом оплаты.

И хотя карточкой платить не менее легко, в последние годы мы отвыкли носить ее с собой. В отличие от часов или телефона, которые всегда с нами. В условиях текущей ситуации в мире сейчас стало практически невозможным совершить покупку современными девайсами. Приходится везде носить с собой карту, а также на всякий случай держать в запасе наличные.

Однако, редакция ngzt.ru узнала, как оставить в прошлом пластиковую историю и снова оплачивать покупки, пользуясь только телефоном. Сейчас активно развивается оплата с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Все, чтонужно для успешной оплаты - телефон с камерой и деньги на счёте в банке.

Основной способ оплаты в офлайне в данном случае выглядит так – покупатель, находясь в магазине, в кафе или на заправочной станции, камерой своего смартфона сканирует QR-код, переходит в мобильное приложение своего банка и подтверждает оплату. Либо можно сразу зайти в приложение своего банка на смартфоне, перейти в раздел «Оплата по QR-коду» и отсканировать код там.

Больше не нужно будет в спешке бежать домой за карточкой или стоять в очереди у банкомата. Чтобы купить продукты или заправить машину, будет достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона и подтвердить платеж.

На каких моделях телефона работает данная услуга?

Достаточно, чтобы на телефоне была камера и было установлено приложение банка, который уже позволяет оплачивать покупки через Систему быстрых платежей. Сейчас таких банков больше 150. Актуальный список можно посмотреть на сайте СБП.

Где можно оплатить данным способом?

Оплату принимают уже более 243 тысяч торгово-сервисных предприятий по всей стране, и этот список постоянно расширяется. Это как небольшие магазины и кафе, так и крупные сети, например, Магнит, сеть АЗС Газпромнефть, магазины Zarina, Wildberries, Яндекс.Лавка, Яндекс.Маркет, Связной, Ситилинк, Спортмастер и другие. Подобным способом также можно переводить пожертвования в благотворительные фонды.

Как это работает?

Чтобы оплатить покупку или услугу, нужно открыть в мобильном приложении своего банка раздел «Оплатить по QR-коду» и навести камеру телефона на код. QR-коды для оплаты могут быть двух видов – динамические и статические.

Динамический код выводится для оплаты каждой конкретной покупки, и в нем содержатся сразу все необходимые для платежа реквизиты: сумма покупки, название компании и прочее. В этом случае покупателю необходимо только проверить информацию на экране и подтвердить оплату.

В статическом коде нет суммы покупки, и клиенту нужно ввести ее самостоятельно. Такой код необходим, например, на наклейках в кассовой зоне: в него уже не нужно вносить изменения под каждого нового покупателя и новые покупки.

Также можно оплатить и онлайн-покупки посредством ссылки или кнопки. Покупатель получает от продавца ссылку со всей необходимой платежной информацией. После перехода по ссылке он будет направлен в свой мобильный банк, где нужно будет просто проверить сумму покупки, название магазина и подтвердить оплату. Больше не нужно искать карточку по карманам и вбивать реквизиты.

Насколько это безопасно?

Безопасность переводов и платежей данным образом обеспечивается сразу на трех уровнях – Банка России, который является оператором СБП, Национальной системы платежных карт и, конечно, банков-участников Системы быстрых платежей.

QR-кодвыпускается в СБП только по запросу банка, который обслуживает магазин, и подделать его невозможно.

Кроме того, в мобильном приложении банка покупатель всегда может проверить, ту ли сумму он переводит, правильно ли указано имя получателя, если речь идет о переводе денег, или название магазина, если клиент оплачивает покупку в магазине. И только после проверки нажать на кнопку и подтвердить перевод.

Что делать, если на смартфоне нет приложения банка?

Оплачивать покупки можно не только в мобильном приложении своего банка, но и через приложение СБПэй.

СБПэй – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей.

Оплата через СБПэй возможна как в магазинах, так и в сети интернет. Установить приложение можно на смартфоны с разными операционными системами.

Сервис безопасен и прост в использовании. Сегодня его поддерживает уже более 100 российских банков, а также активно подключаются новые участники.