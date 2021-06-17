В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский центр

В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский развлекательный центр "Планета ИГРиК" на Щербакова, 2А, сообщили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре. Дело в том, что в помещении не были соблюдены антиковидные требования, которым в связи с ростом заболеваемости уделяется особое внимание. В столице Урала даже начали отменять массовые мероприятия и праздники.