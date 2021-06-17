В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский центр

В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский развлекательный центр "Планета ИГРиК" на Щербакова, 2А, сообщили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре. Дело в том, что в помещении не были соблюдены антиковидные требования, которым в связи с ростом заболеваемости уделяется особое внимание. В столице Урала даже начали отменять массовые мероприятия и праздники.
По результатам выездной проверки в отношении ООО "МБ ПЛЕЙ" составлен протокол по ст.6.3 ч.2 КоАП РФ (прим. НАШЕЙ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Решением Чкаловского районного суда компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
В ходе проверки санврачи обнаружили, что в центре не проводилось обеззараживание воздуха, не хватало санитайзеров для обработки рук и дезинфицирующих средств. А уборочный инвентарь хранился абы как. Халатное отношение могло повлечь вспышку новой коронавирусной инфекции среди посетителей.
- В Екатеринбурге сегодня столкнулись два автобуса. Пострадали двое взрослых и ребенок.
- Еще один малыш спасен! Бизнесмен оплатил самое дорогое лекарство в мире ребенку со СМА из Екатеринбурга.
- Упс. Получить скидку на путевку в детский лагерь оказалось сложнее, чем мы думали. Власти все еще не подготовили списки лагерей, из-за чего на кэшбек могут рассчитывать не все.
- Чем занять ребенка летом: НАША подборка (работа, няни и прикольные секции).
- На свердловских водоемах стали чаще тонуть дети. Рассказываем об основных правилах безопасности.
- В уральской тайге потерялся девятилетний ребенок, поиски не останавливались двое суток. Его наконец-то нашли и вернули папе!
- Оставляете школьника дома одного? Рассказываем, чему надо научить ребенка, на случай ЧП.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев