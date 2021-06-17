В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский центр

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48347

Из-за коронавируса.

В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали детский развлекательный центр "Планета ИГРиК" на Щербакова, 2А, сообщили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре. Дело в том, что в помещении не были соблюдены антиковидные требования, которым в связи с ростом заболеваемости уделяется особое внимание. В столице Урала даже начали отменять массовые мероприятия и праздники.

По результатам выездной проверки в отношении ООО "МБ ПЛЕЙ" составлен протокол по ст.6.3 ч.2 КоАП РФ (прим. НАШЕЙ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Решением Чкаловского районного суда компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Добавили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверки санврачи обнаружили, что в центре не проводилось обеззараживание воздуха, не хватало санитайзеров для обработки рук и дезинфицирующих средств. А уборочный инвентарь хранился абы как. Халатное отношение могло повлечь вспышку новой коронавирусной инфекции среди посетителей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48347

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined