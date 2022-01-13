В Екатеринбурге на Крещение откроют девять купелей. Само мероприятие пройдет 19 января, искупаться в ледяной проруби можно будет:
- на озере Шарташ (здесь откроют сразу три купели),
- на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро,
- на водоеме у микрорайона Светлого,
- на озере в микрорайоне Европейском,
- на территории Благовещенского Храма Святых Божий строителей
- и в поселке Елизавет.
Организаторы уже подготавливают площадки и проруби. Все купели будут проверены на соответствующие требования безопасности.
Празднование Крещения Господня должно пройти с соблюдением социальной дистанции и масочного режима при нахождении горожан в палатках для переодевания и обогрева. Кроме того, перед тем, как начать работу по организации площадок массового пребывания людей, необходимо провести исследование воды. К слову, без результатов, подтверждающих удовлетворительное качество воды, в открытии купели для посетителей будет отказано.
Также перед открытием купелей специалисты из мэрии Екатеринбурга, Роспотребнадзора, полиции и ГУ МЧС проверят толщину льда, обустроят подход и заход в воду и места для переодевания.
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