В Екатеринбурге на Крещение откроют девять купелей. Само мероприятие пройдет 19 января, искупаться в ледяной проруби можно будет:

на озере Шарташ (здесь откроют сразу три купели),

на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро,

на водоеме у микрорайона Светлого,

на озере в микрорайоне Европейском,

на территории Благовещенского Храма Святых Божий строителей

и в поселке Елизавет.

Организаторы уже подготавливают площадки и проруби. Все купели будут проверены на соответствующие требования безопасности.