В Екатеринбурге началась подготовка к созданию «наземного метро»

О запуске кольцевой электрички в городе говорят уже давно. Однако если раньше этот вопрос оставался на уровне обсуждения, то сейчас дело наконец-то сдвинулось с «мертвой точки». В начале февраля стало известно о том, что уже создана рабочая группа, которая и займется реализацией этого проекта.

Значимость создания кольцевой электрички для города очевидна. Многие жители Урала добираются на работу в Екатеринбург из пригородов, окрестных территорий. Когда так называемое «наземное метро» будет запущено, этот процесс существенно упростится. Планируется, что будет создано центральное кольцо с диаметральными ветками. Благодаря этому удастся связать уральскую столицу с близлежащими населенными пунктами.

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