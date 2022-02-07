В Екатеринбурге началась подготовка к созданию «наземного метро»

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50574

О запуске кольцевой электрички в городе говорят уже давно. Однако если раньше этот вопрос оставался на уровне обсуждения, то сейчас дело наконец-то сдвинулось с «мертвой точки». В начале февраля стало известно о том, что уже создана рабочая группа, которая и займется реализацией этого проекта.


Значимость создания кольцевой электрички для города очевидна. Многие жители Урала добираются на работу в Екатеринбург из пригородов, окрестных территорий. Когда так называемое «наземное метро» будет запущено, этот процесс существенно упростится. Планируется, что будет создано центральное кольцо с диаметральными ветками. Благодаря этому удастся связать уральскую столицу с близлежащими населенными пунктами.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50574

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined