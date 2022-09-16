В Екатеринбурге начали перекрашивать торговый центр «Гринвич». Работы начались на фасаде здания со стороны Радищева.
Рабочие уже покрыли зеленой краской часть выступающих элементов. Пока еще не до конца непонятно, как будет выглядеть ТРЦ после реконструкции.
— Третья очередь «Гринвича» находится на плановой реконструкции. Работы проходят на фасаде, частично изменится внутренняя отделка, — цитирует представителя торгового центра Илью Клюжина E1.RU.
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