В Екатеринбурге нашли мертвой экс-главного редактора крупного СМИ

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Она не выходила на связь с братом с 16 ноября.

В Екатеринбурге нашли мертвой бывшего главного редактора портала E1.ru Наталию Попову. Женщина скончалась в своей квартире в возрасте 42 года. 29 ноября около 22.00 брат журналистки обратился в полицию и написал заявление о пропаже, поскольку долгое время, еще с 16 ноября, не мог связаться с сестрой.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка. При осмотре места обнаружения женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется. В ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и точной причины смерти.

Сообщил НАШЕЙ старший помощник руководителя Свердловского СК Александр Шульга

Также глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил НАШЕЙ, что в квартире было убрано, дверь была заперта изнутри, никаких записок журналистка не оставила. Предполагается, что смерть наступила из-за проблем со здоровьем.


После должности главного редактора Наталия работала директором по развитию в Сети городских порталов, а также журналистом в редакции 66.ru.

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