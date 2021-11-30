В Екатеринбурге нашли мертвой экс-главного редактора крупного СМИ

Также глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил НАШЕЙ, что в квартире было убрано, дверь была заперта изнутри, никаких записок журналистка не оставила. Предполагается, что смерть наступила из-за проблем со здоровьем.

После должности главного редактора Наталия работала директором по развитию в Сети городских порталов, а также журналистом в редакции 66.ru.

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