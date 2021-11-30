В Екатеринбурге нашли мертвой экс-главного редактора крупного СМИ

В Екатеринбурге нашли мертвой бывшего главного редактора портала E1.ru Наталию Попову. Женщина скончалась в своей квартире в возрасте 42 года. 29 ноября около 22.00 брат журналистки обратился в полицию и написал заявление о пропаже, поскольку долгое время, еще с 16 ноября, не мог связаться с сестрой.
Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка. При осмотре места обнаружения женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется. В ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и точной причины смерти.
Также глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил НАШЕЙ, что в квартире было убрано, дверь была заперта изнутри, никаких записок журналистка не оставила. Предполагается, что смерть наступила из-за проблем со здоровьем.
После должности главного редактора Наталия работала директором по развитию в Сети городских порталов, а также журналистом в редакции 66.ru.
- Этой осенью умер актер Виктор Евграфов, запомнившийся всем по роли Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе".
- До этого в Екатеринбурге умер легендарный сыщик МВД, раскрывший наибольшее количество дел в лихие 90-ые.
- От коронавируса скончалась депутат гордумы Екатеринбурга. Также от коронавируса умер молодой студент. С момента, когда он заболел до его смерти, прошло всего лишь три недели.
- Стало известно, что от ковида умер главный режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
- В середине мая погибла известная российская актриса, сыгравшая Мальвину в сказке "Буратино".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев