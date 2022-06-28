В Екатеринбурге обнаружили опасную молочную продукцию

Накануне, 27 июня, в аэропорту Кольцово сотрудники свердловского Россельхознадзора вместе с таможенниками обнаружили потенциально опасную молочную продукцию домашнего приготовления объемом около шести килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

- При осмотре ручной клади и багажа сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками выявили опасную молочную продукцию - всего 5,85 килограммов. Товар был ввезен из Республики Таджикистан, — отметили в ведомстве.

Продукция изъята и уничтожена, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний. Нарушившего ветеринарно-санитарные требования пассажира привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки.

Ранее свердловские эксперты нашли в регионе опасное сливочное масло.

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