В Екатеринбурге осудили банду обнальщиков, заработавших более 12 миллионов рублей

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Схему раскрыли сотрудники УФСБ.

В Октябрьском суде Екатеринбурга вынесли приговор членам банды обнальщиков. Шестеро подсудимых получили условные сроки, хотя им грозило до 7 лет колонии. Дело расследовалось по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере». Раскрыли преступную схему сотрудники свердловского УФСБ.


Само дело было возбуждено в августе 2019 года. Следствие установило, что банда занималась преступной деятельностью с ноября 2018 по август 2019 года. Они осуществляли финансовые операции без лицензии, в числе они обналичивали деньги. Задержанные использовали такие фирмы, как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер», а для осуществления денежных переводов использовали так называемые фирмы-однодневки.

— Органы внутренних дел провели более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объём уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемые извлекли доход в сумме более 12 миллионов рублей, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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