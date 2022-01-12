В Екатеринбурге осудили сторожа, который разрубил и сварил дворника

В Екатеринбурге следователи раскрыли убийство почти годовой давности. В марте 2021 года на улице Вилонова пьяный 57-летний сторож убил местного дворника. Об этом НАШЕЙ в СК РФ по Свердловской области рассказали сегодня, 12 января. Мужчину приговорили к 9,5 годам тюрьмы.
В день убийства сторож и убитый им дворник познакомились на работе. Мужчины решили выпить, но вскоре поссорились. В ходе конфликта сторож несколько раз ударил мужчину, а после задушил его. Слабонервным людям лучше не читать о том, что произошло дальше. Сторож разрубил его тело на части, выкинул, а те, что не влезли в контейнер для мусора, сварил. После чего слил эту жидкость в канализацию.
В ходе расследования по делу проведены судебно-медицинская, трасологическая, биологическая и молекулярно-генетическая экспертизы, осуществлены допросы свидетелей и обвиняемого, а также проверка его показаний на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Останки тела погибшего нашли сотрудники полиции, поскольку дворника некоторое время искали как без вести пропавшего. Обвиняемый признал свою вину. В ходе проверки показаний на месте преступления он сам рассказал детали произошедшего.
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