В Екатеринбурге осудили сторожа, который разрубил и сварил дворника

В Екатеринбурге следователи раскрыли убийство почти годовой давности. В марте 2021 года на улице Вилонова пьяный 57-летний сторож убил местного дворника. Об этом НАШЕЙ в СК РФ по Свердловской области рассказали сегодня, 12 января. Мужчину приговорили к 9,5 годам тюрьмы.

В день убийства сторож и убитый им дворник познакомились на работе. Мужчины решили выпить, но вскоре поссорились. В ходе конфликта сторож несколько раз ударил мужчину, а после задушил его. Слабонервным людям лучше не читать о том, что произошло дальше. Сторож разрубил его тело на части, выкинул, а те, что не влезли в контейнер для мусора, сварил. После чего слил эту жидкость в канализацию.