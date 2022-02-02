В Екатеринбурге отчим жестоко избил 5-летнюю девочку. Она погибла на месте

В столице Урала отчим до смерти забил 5-летнюю девочку, она погибли на месте происшествия из-за черепно-мозговой травмы. Подозреваемого уже задержали и посадили в СИЗО.

Эта трагедия произошла 28 января в квартире одного из домов на Московской. К тому моменту, как мама малышки позвонила в 112, девочка уже не подавала признаков жизни. Точное время смерти ещё предстоит установить.



Это дело поставил на контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— Глава СК России дал указание руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М. В. представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки в результате действий ее отчима. По данным следствия, смерть ребёнка наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая стала последствием нанесенных ей ударов отчимом. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее НАША рассказывала, что убийцу и насильника 11-летней девочки из Асбеста посадят в тюрьму навсегда.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!