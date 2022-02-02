В Екатеринбурге отчим жестоко избил 5-летнюю девочку. Она погибла на месте

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50525

Мужчину отправили под стражу.

В столице Урала отчим до смерти забил 5-летнюю девочку, она погибли на месте происшествия из-за черепно-мозговой травмы. Подозреваемого уже задержали и посадили в СИЗО.


Эта трагедия произошла 28 января в квартире одного из домов на Московской. К тому моменту, как мама малышки позвонила в 112, девочка уже не подавала признаков жизни. Точное время смерти ещё предстоит установить.

Это дело поставил на контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— Глава СК России дал указание руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М. В. представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки в результате действий ее отчима. По данным следствия, смерть ребёнка наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая стала последствием нанесенных ей ударов отчимом. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее НАША рассказывала, что убийцу и насильника 11-летней девочки из Асбеста посадят в тюрьму навсегда.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50525

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined