В Екатеринбурге открылся эконом-вариант «Магнита»

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Он называется "Моя цена".

В микрорайоне Птицефабрика открылся первый эконом-магазин «Моя цена», являющийся дискаунтером сети «Магнит».

— Открытие магазина в Екатеринбурге состоялось 20 июня. Помимо него в Свердловской области открыли еще шесть точек — в Нижнем Тагиле, Ревде и Талице. Также несколько магазинов в Свердловской области откроются до конца года, — сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу сети.

Там добавили, что ассортимент магазина сформирован из недорогих товаров под индивидуальной маркой.


Ранее НАША сообщала о приходе в Екатеринбург новой сети магазинов-дискаунтеров.


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