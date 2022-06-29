В Екатеринбурге открылся эконом-вариант «Магнита»

В микрорайоне Птицефабрика открылся первый эконом-магазин «Моя цена», являющийся дискаунтером сети «Магнит».
— Открытие магазина в Екатеринбурге состоялось 20 июня. Помимо него в Свердловской области открыли еще шесть точек — в Нижнем Тагиле, Ревде и Талице. Также несколько магазинов в Свердловской области откроются до конца года, — сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу сети.
Там добавили, что ассортимент магазина сформирован из недорогих товаров под индивидуальной маркой.
Ранее НАША сообщала о приходе в Екатеринбург новой сети магазинов-дискаунтеров.
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