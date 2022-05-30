В Екатеринбурге отменили популярный фестиваль, проходивший даже во время пандемии

В Екатеринбурге отменили Венский фестиваль музыкальных фильмов, который каждый год проходил в столице Урала. Причина в отсутствии у организаторов лицензии на показ фильмов.

— У организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на показ фильмов, — цитирует свой источник Ura.Ru.

Пресс-служба фестиваля пока не комментировала эту ситуацию. Тем временем в Telegram-канале УрФУ, на площадке которого проходит фестиваль, уже сообщили, что мероприятие отменено.

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