В Екатеринбурге отремонтируют еще одну больницу

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Для нее купили новый аппарат КТ, но его невозможно установить в разваливающемся помещении.

В Екатеринбурге за 4,2 миллиона рублей отремонтируют одно из помещений Центральной горбольницы №7. Срочный ремонт потребовался, так как ранее для медицинского учреждения приобрели аппарат компьютерной томографии. Но вот только установить его в разваливающемся помещении на Вилонова, 33 оказалось невозможно.


Придется отремонтировать кабинет для КТ на первом этаже, несколько соседних комнат и подвал (частично). Рабочие поменяют водопровод, канализацию, вентиляцию, отопление и систему пожарной сигнализации. Также установят новые двери и сделают небольшую отделку стен. Согласно данным портала Госзакупок, сейчас больница ищет подрядчика, решение должны принять до 9 августа. Капитальный ремонт займет 2,5 месяца.


НАША отправила запрос в больницу о том, куда на время ремонта отправят пациентов. На момент публикации ответа не поступило. Следите за обновлениями!

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