В Екатеринбурге отремонтируют еще одну больницу

В Екатеринбурге за 4,2 миллиона рублей отремонтируют одно из помещений Центральной горбольницы №7. Срочный ремонт потребовался, так как ранее для медицинского учреждения приобрели аппарат компьютерной томографии. Но вот только установить его в разваливающемся помещении на Вилонова, 33 оказалось невозможно.
Придется отремонтировать кабинет для КТ на первом этаже, несколько соседних комнат и подвал (частично). Рабочие поменяют водопровод, канализацию, вентиляцию, отопление и систему пожарной сигнализации. Также установят новые двери и сделают небольшую отделку стен. Согласно данным портала Госзакупок, сейчас больница ищет подрядчика, решение должны принять до 9 августа. Капитальный ремонт займет 2,5 месяца.
НАША отправила запрос в больницу о том, куда на время ремонта отправят пациентов. На момент публикации ответа не поступило. Следите за обновлениями!
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