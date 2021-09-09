В Екатеринбурге пенсионерка бросает камни в припаркованные у дома машины

В Екатеринбурге в Пионерском районе неизвестный сбрасывает камни на машины, припаркованные под окнами дома на Солнечной, 23. Местные жители подозревают соседку-пенсионерку, борющуюся своими средствами с парковкой.

Одна из потерпевших по имени Мария сообщила, что на её машину камень упал в тот момент, когда в автомобиле находилась маленькая дочка.

— Моя дочь даже пригнулась на заднем сиденье. Я посмотрела в зеркало и увидела разбитое стекло. Хорошо, что оно тонировано, а потому не высыпалось в салон, — цитирует молодую женщину E1.RU.

Другая потерпевшая сообщила, что камень сбросили с балкона. К этому моменту пострадали уже десятки машин, однако поймать виновника пока не получается. Тем не менее подозрения падают на пожилую женщину, проживающую в этом доме. Бабушка может таким образом «воспитывать» тех, кто паркуется у её дома.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили НАШЕЙ, что получили заявление от пострадавших автомобилистов. Полицейские уже занимаются поиском виновного.

Ранее НАША рассказывала, как пожилая екатеринбурженка за рулём Hyundai сбила на пешеходном переходе маленького мальчика. А несколько месяцев назад в столице Урала отправили в колонию пенсионерку, зарезавшую своего сына.

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