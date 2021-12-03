В Екатеринбурге переписчики остались без зарплаты

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Кроме того, перепись все еще продолжается, только неофициально.

В Екатеринбурге сотрудники Всероссийской переписи населения до сих пор не получили зарплату. Известно о 87 подобных случаях, но масштаб проблемы, на самом деле, шире. Как рассказала НАШЕЙ одна из переписчиц Ольга, деньги не выплатили даже ее руководству (тем, кто искал людей для переписи).

Я ходила переписывала дома на Эльмаше, должны были заплатить 18 тысяч рублей. Но никто из моих коллег до сих пор деньги не получил. Сегодня начальница спрашивала, пришли ли деньги, даже ей самой ничего не пришло. Хоть перепись официально закончилась 14 ноября, перепись продолжается до сих пор, так как план не выполнен. Потом 12 ноября было собрание, сказали, ходить не надо, всех перепишем по административному ресурсу и придумаем, сколько там по плану не хватает. Но я все равно ходила, переписывала.

Рассказала НАШЕЙ переписчица Ольга, жительница Екатеринбурга.

Получить зарплату переписчики должны были еще 29 ноября. Как пояснили городским СМИ в Свердловскстате, деньги сотрудникам выплатят до 10 декабря, по другим данным, зарплата придет только после 19 декабря.

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