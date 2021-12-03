В Екатеринбурге переписчики остались без зарплаты

Я ходила переписывала дома на Эльмаше, должны были заплатить 18 тысяч рублей. Но никто из моих коллег до сих пор деньги не получил. Сегодня начальница спрашивала, пришли ли деньги, даже ей самой ничего не пришло. Хоть перепись официально закончилась 14 ноября, перепись продолжается до сих пор, так как план не выполнен. Потом 12 ноября было собрание, сказали, ходить не надо, всех перепишем по административному ресурсу и придумаем, сколько там по плану не хватает. Но я все равно ходила, переписывала.