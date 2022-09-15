В Екатеринбурге покончила с собой 19-летняя студентка

Утром 12 сентября в Екатеринбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку из Ижевска. Ее знакомые говорят, что она была третьекурсницей УрФУ.

Перед смертью девушка арендовала квартиру в многоэтажке на Боровой, после чего отправила маме сообщение. Кроме того, она написала хозяйке квартиры, в котором сказала, что скоро съедет.

— Мне жаль, что вынуждаю всех через это пройти. Тебе наверняка хотелось бы объяснений, но у меня их нет. Здесь нет чьей-то вины. Я ни с кем этим не делилась, старалась делать вид, что все в порядке, — цитирует предсмертную записку «КП-Екатеринбург».

Знакомые добавили, что девушка была очень замкнутым человеком.

— Она не общительная, была отличницей. Только-только перешла на третий курс. Молодого человека у нее не было, как и друзей, — добавили ее знакомые.

Ранее сообщалось, что в Светлом нашли тело девушки.

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