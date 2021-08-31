В Екатеринбурге полиция ищет жертв двух мошенников, прикрывающихся таможней

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В их сети попались доверчивые пенсионеры.

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска поймали двух мошенников из Ставропольского края. Мужчины обманывали пенсионеров, прикрываясь местной таможней. Они подходили к пожилым гражданам и "со слезами на глазах" просили одолжить им денег. Якобы, они приехали из Молдавии и пытались привезли в Екатеринбург заграничное вино, но им не хватило денег на таможенный налог, их же сбережения таможня якобы уже "заморозила". Аферисты обещали вернуть им на 500 тысяч больше, чем они одолжили, а просили не меньше миллиона рублей.

Но вскоре полиция задержала аферистов, им оказался ранее судимый за мошенничество в Новороссийске и в Тюмени 33-летний мужчина по фамилии Гуденко. Если вы тоже стали жертвой афериста взгляните на фото, у этого мошенника на правом предплечье большая татуировка в виде дракона. Его подельник, 22-летний мужчина по фамилии Самойлов, тоже был судим за мошенничество, но уже в Воронеже.

После каждой аферы подозреваемые меняли автомобиль, поскольку своих жертв в банк для снятия денег или оформления кредита возили именно на нем. В настоящее время фигуранты уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями ОП №5 и ОП №15 УМВД по Екатеринбургу, содержатся под стражей в СИЗО. Оперуполномоченные угрозыска устанавливают точное количество обманутых ими граждан как на территории Свердловской области, так и в других субъектах нашей страны. Деньги, которые злоумышленники оставляли потерпевшим в качестве залога, были не настоящими, а из серии Банка приколов.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Тем, кто опознал этих людей, просьба сообщить по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД 358-71-61.

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