В Екатеринбурге полиция ищет жертв двух мошенников, прикрывающихся таможней

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска поймали двух мошенников из Ставропольского края. Мужчины обманывали пенсионеров, прикрываясь местной таможней. Они подходили к пожилым гражданам и "со слезами на глазах" просили одолжить им денег. Якобы, они приехали из Молдавии и пытались привезли в Екатеринбург заграничное вино, но им не хватило денег на таможенный налог, их же сбережения таможня якобы уже "заморозила". Аферисты обещали вернуть им на 500 тысяч больше, чем они одолжили, а просили не меньше миллиона рублей.