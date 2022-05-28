В Екатеринбурге полиция задержала гражданку США, которая подожгла иномарку из мести

Сотрудники уголовного розыска екатеринбургского гарнизона полиции была задержана 48-летняя женщина, имеющая двойное гражданство и проживающая в штате Орегон США. Об этом НАШЕЙ рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Женщина подозревается в поджоге «Лексус NX 200», принадлежащего её бывшему партнёру по бизнесу. Есть основание предполагать, что на её счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды.

Так, ночью 22 мая в территориальный ОВД Екатеринбурга поступило сообщение от граждан о том, что на улице Победы горит машина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, осмотревшая пострадавшее авто и изъявшая ряд вещественных доказательств. Специалисты установили, что это был поджог. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил более 3 миллионов рублей.