В Екатеринбурге полиция задержала гражданку США, которая подожгла иномарку из мести

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Она маскировалась: надевала мужскую одежду, парик и усы.

Сотрудники уголовного розыска екатеринбургского гарнизона полиции была задержана 48-летняя женщина, имеющая двойное гражданство и проживающая в штате Орегон США. Об этом НАШЕЙ рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых


Женщина подозревается в поджоге «Лексус NX 200», принадлежащего её бывшему партнёру по бизнесу. Есть основание предполагать, что на её счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды.


Так, ночью 22 мая в территориальный ОВД Екатеринбурга поступило сообщение от граждан о том, что на улице Победы горит машина. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, осмотревшая пострадавшее авто и изъявшая ряд вещественных доказательств. Специалисты установили, что это был поджог. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил более 3 миллионов рублей.

— Представители ОВД организовали комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления. Было установлено, что к ЧП может иметь отношение женщина, являющаяся бывшим партнером по бизнесу хозяина машины. Уже 25 мая полицейским удалось задержать её в аэропорту Кольцово при посадке на рейс в Казахстан, оттуда она должна была улететь в США, — отметил полковник Горелых.

Задержанная не стала отрицать свою причастность и рассказала, что ранее у неё и потерпевшего был совместный бизнес в сфере купли-продажи недвижимости. По её словам, действия партнёра привели к тому, что она лишилась своей доли. В итоге женщина уехала за границу, а в мае этого года вернулась из заграницы в Екатеринбург и, предположительно, умышленно уничтожила машину.

— Мстительница тщательно подготовилась. Чтобы её не опознали, она одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Всё это было обнаружено сыщиками в её багаже. Для поджога она использовала горючую смесь и фитиль. Сбыться её планам помешали оперативники уголовного розыска, поместившие даму под стражу. В отношении фигурантки расследуются уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — резюмировал Горелых.

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