В Екатеринбурге полтора часа не будут ездить троллейбусы

Сегодня, 20 августа, на полтора часа закроют движение троллейбусов №1 и №6. На тепломагистрали ЕМУП "Екатеринбургэнерго" затопило тяговую подстанцию Гортранса №7 (на Грибоедова, 1А). Авария и стала причиной остановки транспорта.
В связи с аварией будет производится отключение троллейбусной контактной линии примерно на полтора часа для передачи электропитания с других подстанций.
Сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Как только электропитание вновь включат - троллейбусы поедут с ограничениями в движении. Количество рабочих машин сократят до 40% вплоть до устранения аварии и ликвидации ее последствий.
Автор: Александра Ларионова.
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