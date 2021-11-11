В Екатеринбурге после пятидневных поисков нашли пропавшую мать двоих детей

Накануне в Екатеринбурге завершились поиски 39-летней Оксаны Ермаковой. Мать двоих детей 7 ноября гуляла в лесопарке на Химмаше и разговаривала по телефону с мужем, который должен был ее встретить. Телефон женщины разрядился, а до места встречи она не дошла... Искали ее на протяжении пяти дней. О том, что женщину нашли, сообщили вчера около 21 часов вечера.