В Екатеринбурге после пятидневных поисков нашли пропавшую мать двоих детей

Накануне в Екатеринбурге завершились поиски 39-летней Оксаны Ермаковой. Мать двоих детей 7 ноября гуляла в лесопарке на Химмаше и разговаривала по телефону с мужем, который должен был ее встретить. Телефон женщины разрядился, а до места встречи она не дошла... Искали ее на протяжении пяти дней. О том, что женщину нашли, сообщили вчера около 21 часов вечера.
Найдена, жива! Огромное спасибо всем за помощь в поиске! Ее нашли волонтеры на улице.
Рассказали в поисковом отряде "Прорыв".
В отряде отметили, что Оксана чувствовала себя нормально. Сейчас она общается с представителями полиции, после чего вернется к семье.
- Но не каждая история с пропавшими людьми заканчивается благополучно. Пропавшую в конце октября екатеринбурженку тоже нашли. Оказалось, что она умерла в реанимации.
- Ранее в уральской тайге потерялся 9-летний мальчик, его искали несколько дней. Ребенку приходилось прятаться от медведей и питаться лесными ягодами.
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