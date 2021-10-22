В Екатеринбурге поймали опасного угонщика иномарок

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Преступники снова активизировались, предупреждает полиция. Берегите свои авто!

В Свердловской области снова активировались автоугонщики. За последние четыре дня в рамках спецоперации "Автомобиль" полицейские проверили 3810 мест хранения машин, среди них: 1179 автостоянок, 910 гаражных комплексов, 920 станций техосмотра и автомастерских, 463 автомагазина и авторынка. По итогам проверки возбуждено 23 уголовных дела, буквально "по горячим следам" раскрыли 20 преступлений (7 краж и 13 угонов). Также раскрыли 6 криминальных эпизодов прошлых лет, нашли 6 машин с нелегальными номерами и 8 автомобилей, находившихся в розыске.

Задержан местный житель, 1995 года рождения, гражданин Хамьянов, подозреваемый в серии краж автомобилей марок Land Rover и Toyota Land Cruiser в составе группы. Взяли его, когда он тренировался в одном из Фитнес клубов. Сопротивление оказать не успел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержится в СИЗО Екатеринбурга. Кроме того, уголовный розыск совместно с ГИБДД провели успешную операцию по задержанию двух молодых людей, подозреваемых в хищении каршеринговых машин.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Узнать подробнее о том, как защитить свой автомобиль, можно посмотрев передачу "Патрульный участок", созданную совместно с уральской полицией.

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