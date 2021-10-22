В Екатеринбурге поймали опасного угонщика иномарок

Задержан местный житель, 1995 года рождения, гражданин Хамьянов, подозреваемый в серии краж автомобилей марок Land Rover и Toyota Land Cruiser в составе группы. Взяли его, когда он тренировался в одном из Фитнес клубов. Сопротивление оказать не успел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержится в СИЗО Екатеринбурга. Кроме того, уголовный розыск совместно с ГИБДД провели успешную операцию по задержанию двух молодых людей, подозреваемых в хищении каршеринговых машин.